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نشر بحث لطلبة في جامعة القدس عن مرضى الثلاسيميا في مجلة Frontiers in Medicine العلمية

الثلاثاء 04 يناير 2022 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر بحث لطلبة في جامعة القدس عن مرضى الثلاسيميا في مجلة Frontiers in Medicine العلمية



القدس المحتلة /سما/

 نشرت مجلة Frontiers in Medicine العلمية المرموقة بحثًا بعنوان “الحالة الصحيّة لمرضى ثلاسيميا-بيتا في الضفة الغربية” لطالبات البكالوريوس في دائرة العلوم الطبية المخبرية في جامعة القدس وهن: ريم الدويك، تمارة أبو مهر، إسراء اذيابي، سلام وراسنة، شذى عابدين، تحت إشراف عميد كلية المهن الصحية د. رانيا أبو سير ضمن مساق مشروع التخرج للعام الأكاديمي 2018/2019.

وعبرت د. رانية أبو سير عن سعادتها وفخرها بالعمل مع الطلاب لصقل معرفتهم وخبرتهم في مجال البحث العلمي، وأشادت بالدور الذي تلعبه جامعة القدس في دعم وتشجيع البحث العلمي في الجامعة من خلال تعاونها مع المؤسسات المحلية والدولية، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية للطلبة في مجال البحث العلمي كجزء من الخطط الأكاديمية الممنهجة والنشاطات والدورات والمؤتمرات التي تقام في الجامعة وخارجها، إضافة إلى دعم النشر في المجلات العلمية المرموقة والموثقة في قواعد البيانات المعتمدة

تناولت الدراسة مرض الثلاسيميا الذي يعد من الأمراض الوراثية الشائعة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وهدفت إلى تقييم الحالة الصحية للمرضى بالنظر إلى نتائج الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها في الفترة ما بين 2017-2018.

وحول ما خلصت إليه الدراسة أشارت الطالبة ريم الدويك “أشارت نتائج دراستنا إلى الحاجة إلى بروتوكولات للتقييم الشامل والممارسات القائمة على الأدلّة للحد من نسبة المرض والوفيات في فلسطين، على أمل أن يُمَهّد هذا البحث الطريق لإدارة أفضل للوضع الصحّي للمرضى في السنوات القليلة القادمة”.

وعن اختيار موضوع البحث قالت الطالبة شذى عابدين “بعد اطلاعنا على عدة مقالات عن موضوع الثلاسيميا بالعالم أدركنا أن الدراسات حول الثلاسيميا في الضفة الغربية غير كافية، اعتمدنا موضوع الثلاسيميا لعمل بحثنا من أجل الوصول لأهداف من الممكن أن تساهم في مساعدة مرضى الثلاسيميا في فلسطين.

من جانبها، أشارت الطالبة تمارا أبو مهر إلى أن نشر الأبحاث والدراسات العلمية لا يمكن أن يعتبر بالأمر السهل، حيث قامت الجامعة بمساهمة كبيرة في هذا الموضوع، بدايةً بتشجعيها المستمر لها وزميلاتها، والتحفيز الدائم طيلة فترة البحث، كما وساعدت بتسهيل زياراتهن للمؤسسات والمستشفيات التى شاركت في البحث.

#جامعة القدس #مجلة Frontiers in Medicine العلمية

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