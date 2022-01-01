حماس والجهاد تباركان انتصار الأسير أبو هواش

غزة /سما/

باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، انتصار الأسير هشام أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية بعد إضراب عن الطعام دام 141 يومًا.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس، إن انتصار الأسير أبو هواش يؤكد على قدرة الفلسطيني على الصمود والتحدي، وأن شعبنا بصمود وثباته قادر على تحقيق أهدافه الكبرى في التحرير والعودة.

وأضاف قاسم “المقاومة كانت حاضرة في إسناد الأسرى والأسير هشام أبو هواش، وحماس لن يهدأ لها بال حتى تبييض الأسرى من سجون الاحتلال”.

ووجه الناطق باسم حماس، التحية للجماهير والقوى الحية التي ساندت الأسير أبو هواش في معركته، مضيفًا “إن تلك الفعاليات شكلت بتحركاتها قوة دعم معنوية هائلة للأسير أبو هواش في إضرابه عن الطعام”.

من جهتها تقدمت حركة الجهاد الإسلامي بالتهنئة للأسير أبو هواش ولعائلته، واصفةً ما جرى بأنه “انتصار كبير بعد صمود أسطوري”.

ووجهت الحركة في بيان لها، المباركة للشعب الفلسطيني، مشيدة بتحركاتهم وإسنادهم وتضامنهم مع الأسير أبو هواش حتى استطاع تحقيق انتصاره على الاحتلال.

وأكدت الحركة على أنها ستبقى الوفية للأسرى، ولن يهدأ لها بال حتى ينالوا حريتهم المشروعة.