الجهاد الإسلامي بالضفة تُبارك انتصار الأسير أبو هواش

رام الله /سما/

باركت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، بانتصار الأسير هشام أبو هواش، الكبير بعد صمود أسطوري تجاوز الـ140 يوماً من الإضراب عن الطعام.

وتقدمت الحركة، بالمباركة من شعبنا وأبنائه المخلصين الذين تحركوا بواجب الإسناد والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش حتى استطاع تحقيق انتصاره على الاحتلال.

وقالت الحركة :"نعاهد الحركة، الله ونعاهد أسرانا أن نبقى الأوفياء لهم، ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم المشروعة، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

وسجّل الأسير أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي، انتصاراً جديداً، بانتزاعه قرار الإفراج عنه في 26 فبراير المقبل.