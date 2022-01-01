الهندي: "أبو هوّاش" سيبقى نموذجاً يُحتذى لكل الأحرار

رام الله /سما/

باركَ عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، مساء الثلاثاء، للاسير هشام أبو هواش ولأسرته الكريمة، ولعموم شعبنا انتصار الأسير أبو هواش، الذي كان فيه رمزاً للإيمان والتحدي.

وأكد الدكتور الهندي في تصريح صحفي، أن هذه النماذج هي التي ستبقى راسخةً في ذاكرة شعبنا، وذاكرة كل أحرار العالم.

وشدّد على أنّ ظلام السجن سينتهي ويبقى هشام نموذجاً لكل الأحرار، ويبقى شعبنا يقدم النماذج حتى يدرك الجميع أننا أصحاب الأرض رغم أنف المرعوبين.

وأضاف: "عندما يتمكن الإيمان من قلب المؤمن؛ فإن غطرسة السجّان لا تعني له شيئاً، ولن تترك للعدو سوى مسار التراجع".