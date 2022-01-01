  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهندي: "أبو هوّاش" سيبقى نموذجاً يُحتذى لكل الأحرار

الثلاثاء 04 يناير 2022 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: "أبو هوّاش" سيبقى نموذجاً يُحتذى لكل الأحرار



رام الله /سما/

باركَ عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، مساء الثلاثاء، للاسير هشام أبو هواش ولأسرته الكريمة، ولعموم شعبنا انتصار الأسير أبو هواش، الذي كان فيه رمزاً للإيمان والتحدي.

وأكد الدكتور الهندي في تصريح صحفي، أن هذه النماذج هي التي ستبقى راسخةً في ذاكرة شعبنا، وذاكرة كل أحرار العالم.

وشدّد على أنّ ظلام السجن سينتهي ويبقى هشام نموذجاً لكل الأحرار، ويبقى شعبنا يقدم النماذج حتى يدرك الجميع أننا أصحاب الأرض رغم أنف المرعوبين.

وأضاف: "عندما يتمكن الإيمان من قلب المؤمن؛ فإن غطرسة السجّان لا تعني له شيئاً، ولن تترك للعدو سوى مسار التراجع".

#محمد الهندي #الجهاد الاسلامي #هشام أبو هواش

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..

مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة

"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

الجهاد: هناك تأكيد من النخالة.. اذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب

جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية و بينيت يعزي ذويهم

الأخبار الرئيسية

أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

الصحة الفلسطينية: تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المحافظات الشمالية

فورين بوليسي: حل الدولتين مات ولا يمكن إنقاذه

انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام

سس

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

الاتصالات الفلسطينية