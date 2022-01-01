جبارين يبارك انتصار الأسير أبو هواش على السجان الصهيوني

رام الله /سما/

بارك عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " زاهر جبارين انتصار الأسير هشام أبو هواش في معركته مع السجان الصهيوني.

وأكد جبارين في لقاء عبر فضائية الأقصى مساء الثلاثاء، أن إرادة الأسير الفلسطيني في استرداد حقه تنتصر على السجان، مبينا أن الاعتقال الإداري بحق الأسرى ظالم، ويعبر عن إجرام الاحتلال.

وقال إن شعبنا الفلسطيني مستعد لتقديم الغالي والنفيس لتحرير الأسرى، مشددا على أن أي معركة يخوضها الأسرى ستساندها حماس بكل قوة.

وأضاف: لا يمكن أن نسمح للاحتلال بتحقيق أي نصر، خاصة بعد معركة سيف القدس.