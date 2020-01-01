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إصابة مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بكورونا

الثلاثاء 04 يناير 2022 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بكورونا



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة عبرية رسمية، الثلاثاء، أن كلا من المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول أصيبا بفيروس "كورونا".

ووفق قناة "كان"، خضع "إردان" لاختبارات الفيروس بعدما اتضح مخالطته لمصابين في مدينة نيويورك، فأظهرت النتيجة الثلاثاء إصابته بالوباء.

وينتمي "إردان" لحزب "الليكود"، وهو مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة منذ يوليو/تموز 2020.

وسبق وأن شغل منصب سفير تل أبيب لدى واشنطن من يناير/كانون الثاني 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، قبل أن يخلفه ميخال هرتسوغ، شقيق الرئيس الإسرائيلي.

كما أفادت القناة بإصابة نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول بالفيروس، بعد أيام من انتشار مقطع مصور له يظهر فيه من دون كمامة خلال حفل خاص.

وقال مكتب "رول"، في بيان: الليلة الماضية، أجرى رول فحصا لكورونا بعد مخالطة زوجه، هارئيل سكعات، لمريض تم التحقق من إصابته وكان جزءا من فريق الإنتاج الخاص بعروضه الفنية".

ومؤخرا تعرض "رول" من حزب "هناك مستقبل" لانتقادات بعد ظهوره من دون كمامة في حفل بمناسبة رأس السنة.

وقال مكتبه حينها ردا على ذلك: "يدور الحديث عن حفل خاص تم تنظيمه وفق الإجراءات والإرشادات الخاصة بالحد من تفشي كورونا، وطُلب من جميع المشاركين تقديم اختبار كورونا سلبي من أجل السلامة".

وتشهد إسرائيل تزايدا في معدل الإصابات بالفيروس، على وقع تفشي متحور "أوميكرون".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 10 آلاف و644 إصابة جديدة بالوباء الإثنين من بين نحو 197 ألف فحص تم إجراؤه، ما يرفع معدل الإصابة إلى 5.51%.

ولدى إعلانه بدء تلقي كبار السن والطواقم الطبية جرعة رابعة من لقاح "كورونا"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الإثنين: "بحلول نهاية الأسبوع سنجتاز 20 ألف إصابة مؤكدة يوميا، وقد نتخطى حاجز الـ 50 ألفا"، وفق قناة "كان".

#جلعاد اردان #فيروس كورونا

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