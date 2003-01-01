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انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام

الثلاثاء 04 يناير 2022 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام



رام الله /سما/

أنهى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المعتقل لدى سلطات الاحتلال، إضرابه عن الطعام، اليوم الثلاثاء، والذي استمر لمدة 141 يوما، وفق ما أفاد به المحامي خالد محاجنة، الذي أشار إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 26 فبراير المقبل.

من جانبه، أكد نادي الأسير أن معركة أبو هواش أعادت قضية الحركة الأسيرة وتحديدا قضية الاعتقالات الإدارية إلى الواجهة، رغم كل التحديات التي واجهها ورفاقه الذين سبقوه بالإضراب مؤخرًا، حيث رافق هذا الإضراب تحديات كبيرة تمثلت بسلسلة من السياسات الممنهجة من كافة أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة. 

وأضاف أن انتصار أبو هواش يأتي مكملا لانتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة.

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، فقد كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش من دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

#الاسير هشام ابو هواش #الاعتقال الاداري

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