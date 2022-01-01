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سرحان: عطاءات لإعادة إعمار أبراج سكنية والانتهاء من ترميم أول برج

الثلاثاء 04 يناير 2022 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرحان: عطاءات لإعادة إعمار أبراج سكنية والانتهاء من ترميم أول برج



غزة /سما/

أعلن ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسليم عطاءات لإعادة إعمار 7 أبراج سكنية متضررة جراء العدوان على قطاع غزة، بدعم قطري.

وتوقع سرحان في تصريح صحفي له، أن يبدأ الأسبوع المقبل إعادة إعمار هذه الأبراج، مشيرًا إلى أن هذه عملية متتالية سيتبعها بقية الأبراج والعمارات السكنية المتضررة بشكل جزئي وخاصة التي تضررت بشكل بليغ.

وأعرب عن أمله في أن يتم إيجاد مساحة لإعمار الأبراج التي دمرت بشكل كامل مثل برج هنادي والجوهرة والشروق والجلاء وغيرها من الأبراج الرئيسية التي لا يوجد حتى الآن أي تمول لها.

وفي ذات السياق، انتهت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، من ترميم أول برج سكني تعرض للأضرار البليغة خلال العدوان الأخير على غزة، وهو بتمويل من ائتلاف AiD For Palestine ماليزيا.

وقال سرحان خلال حفل تسليم البرج، إن ترميم البرج الأندلس بغزة يمثل إنجاز كبير ومهم على صعيد عملية الاعمار، وهو بداية حقيقية لإعادة الاعمار، التي بدأت تتوسع معنا ونأمل أن يشهد هذا العام إعادة إعمار كافة الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب.

وشكر سرحان المؤسسة الماليزية والشعب الماليزي على دعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن أعمال الترميم شملت ترميم 44 شقة سكنية اضافة للواجهات والمصعد وغيرها من الأعمال، حيث أصبحت الشقق جاهزة للسكن وتم تلسيمها لأصحابها.

وأعرب عن أمله في انجاز المزيد من مشاريع الإعمار، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بصرف دفعات من الإعمار للمتضررين وتم طرح عطاءات لاعمار عدد جديد من العمارات السكنية عبر المنح المتوفرة.

#وزارة الأشغال العامة #ناجي سرحان #اعادة اعمار غزة #العدوان الإسرائيلي

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