  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل: عشرات المظليين يرفضون المشاركة بتمرين مفاجئ

الثلاثاء 04 يناير 2022 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: عشرات المظليين يرفضون المشاركة بتمرين مفاجئ



القدس المحتلة /سما/

رفض العشرات من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي الخروج في تمرين مفاجئ لتزامنه مع موعد تسريحهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء إن "العشرات من جنود الاحتياط رفضوا المشاركة في تمرين مفاجئ للكتيبة في نهاية التوظيف العملياتي في غوش عتصيون"، في إشارة الى كتلة استيطانية جنوبي الضفة الغربية.

وأوضحت أنه "مساء السبت، وقبيل تسريح عشرات الجنود إلى منازلهم، ورد أمر بإخراجهم لتدريب كتيبة مفاجئة في غور الأردن يتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأضافت: "جنود الاحتياط، الذين كانوا قد استعدوا بالفعل للعودة إلى منازلهم وأبلغوا أزواجهم وأطفالهم وعملهم ومدرستهم، رفضوا المشاركة في التمرين".

وتابعت: "أدركت الكتيبة أنه إذا لم يتم تقليل الضرر على الفور، فقد تحدث ثورة، وبالتالي تم اتخاذ قرار بتسريح جميع الجنود الذين رفضوا المشاركة في التمرين إلى منازلهم".

وعقب الجيش الإسرائيلي بالقول: "التصريح بأن عدم حضور التمرين يعني رفض الأمر أو التغيب أو الخروج ضد الأمر غير صحيح، حيث أتيحت للقوات فرصة إنهاء خدمة الاحتياط في الموعد المحدد"، وفق المصدر ذاته.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..

مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة

نصر الله يتهم السعودية بإرسال الانتحاريين إلى العراق: الأسير أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة

"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

الجهاد: هناك تأكيد من النخالة.. اذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب

الأخبار الرئيسية

انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام

سس

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

"هيئة الأسرى": 50 أسيرا سيباشرون الليلة إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع أبو هواش

حماس تكشف عن هدف لقاءاتها مع الجهاد: استشهاد أبو هواش سيمثل انفجارا حقيقيا

النخالة يوجه عدة رسائل لاسرائيل: محاولات الإفراج عن الاسير أبو هوّاش باءت بالفشل

الاتصالات الفلسطينية