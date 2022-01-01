خلال اتصال هاتفي.. بينت يبحث مع جونسون ملفي إيران وكورونا

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، وبحث معه التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالملف النووي الإيراني والتنسيق بين البلدين في ظل استمرار مفاوضات فيينا.



وأضافت القناة، أن بينت بحث أيضًا مع جونسون مواجهة فيروس كورونا، وتحديدًا متحوّر أوميكرون، وحملات التطعيم ضد الفيروس.



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد: إن "النظام الإيراني يُهدد بالقضاء على إسرائيل، إلا أنه سيخسر في المعركة كما هو الحال عليه دائمًا"؛ حسب تعبيره.



وفي تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم، أضاف لبيد أن "القيادة الفاشلة للنظام الإيراني تهدم إيران من الداخل"؛ على حد قوله.