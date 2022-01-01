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إسرائيل تسمح لأمريكيين من أصول فلسطينية بدخول البلاد

الثلاثاء 04 يناير 2022 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسمح لأمريكيين من أصول فلسطينية بدخول البلاد



القدس المحتلة /سما/

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل على استعداد للسماح لفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية بالدخول إلى البلاد، كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن أمريكي، وذلك في إطار اتفاق يعفي الإسرائيليين من ضرورة استصدار فيزا لدخول الولايات المتحدة.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، رجحت شاكيد في تصريحات للصحفيين، أن يتم توقيع هذا الاتفاق بعد حوالي سنة.
 
وأشارت القناة إلى أن لجنة برلمانية صادقت على توسيع الحالات التي يسمح فيها لأشخاص من جنسيات دول مصنفة بحمراء بدخول البلاد، شرط أن يكون لهم في البلاد أقارب من الدرجة الأولى.
 
من جهتها رجحت رئيسة هيئة صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية ايلانا غينس، أن يتم الأسبوع المقبل إلغاء تصنيف دول بحمراء، إذ أنه لا مبرر لتصنيف دول توجد فيها نسبة مراضة مشابهة لما يسجل في إسرائيل.

#الداخلية الإسرائيلية #اسرائيل #أييليت شاكيد

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