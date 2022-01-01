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حماس تكشف عن هدف لقاءاتها مع الجهاد: استشهاد أبو هواش سيمثل انفجارا حقيقيا

الثلاثاء 04 يناير 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف عن هدف لقاءاتها مع الجهاد: استشهاد أبو هواش سيمثل انفجارا حقيقيا



غزة /سما/

أكدت «حماس» اليوم الثلاثاء، أنها في حالة تشاور دائم مع حركة الجهاد الإسلامي لبلورة موقف وطني موحد بشأن قضية الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد اللطيف القانوع، متحدث باسم حركة حماس لـ "قناة الغد": “نحن في تشاور وتواصل دائمين مع الفصائل وتحديدا الجهاد الإسلامي لبلورة الموقف واتخاذ الخطوات الوطنية لمواجهة غطرسة الاحتلال وإيقاف غيه اتجاه ما يحدث للأسير أبو هواش”.

وتابع القانوع: “كذلك التشاور يهدف لبلورة موقف وطني فلسطيني موحد لإجبار الاحتلال على الإفراج عن أبو هواش من خلال الوسطاء والضغط الشعبي والفعاليات المتواصلة للتضامن والإسناد والانتصار للأسير المضرب عن الطعام منذ 141 يوما”.

وأمس الإثنين، عقدت قيادة الجهاد وحماس في غزة اجتماعا طارئا لتدارس تدهور صحة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام.

وقالت تقارير “إن الاجتماع ضم قادة سياسيين وعسكريين في الحركتين، وناقش خيارات الفصائل في التعامل مع النتائج المحتملة لإضراب أبو هواش”.

وهددت حركة الجهاد بالتصعيد والرد على أي اغتيال محتمل للأسير الفلسطيني أبو هواش.

وقال أمين عام حركة الجهاد زياد النخالة إن وفاة أبو هواش إثر الإضراب عن الطعام دون الاستجابة لمطالبه ستعد اغتيالا واستهدافا من الاحتلال الإسرائيلي يستوجب الرد.

وأكد القانوع أنه في حال استشهد الأسير أبو هواش فإن ذلك يمثل انفجارا حقيقيا في وجه الاحتلال وسيدفع الأخير فاتورة هذه الجريمة النكراء مضاعفة، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية هي جاهزة وحاضرة لتلقين الاحتلال درسا لن ينساه إزاء ما قد ترتكب في حال استشهاد أبو هواش”.

وقال القانوع إن “الاحتلال الإسرائيلي يرفض الإفراج عن الأسير  لأن طبيعته الغطرسة والعنصرية ولا يريد أن يتراجع عن غيه وغطرسته إزاء ما يجري مع الأسرى المضربين عن الطعام  وتحديدا مع أبو هواش”.

وأضاف القانوع أن الاحتلال يريد كذلك كسر الأسرى  المضربين عن الطعام والنيل من عزيمتهم  وكسر صمودهم، لكنه لن ينجح في تحقيق أهدافه، مؤكدا أن الأسرى ينالون صمودهم من المقاومة الفلسطينية  وإرادتهم الصلبة من همة وثورة الشعب”.

وأكد القانوع أن قضية الأسير أبو هواش إنسانية وأخلاقية وسياسية وقانونية، مطالبا الوسطاء والمؤسسات الحقوقية والأممية بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش.

ودعا القانوع إلى توسع التظاهرات المساندة للأسير أبو هواش في الضفة الغربية والقدس واستدامة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.

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