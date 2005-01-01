وزير الحكم المحلي: لا مانع من تأجيل الانتخابات في غزة بشرط موافقة حماس

رام الله /سما/

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد ما يمنع من تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في غزة لمرحلة ثالثة تجري بشكل منفصل فيها إذا ما وافقت حركة حماس على ذلك.

وأضاف الصالح في تصريحات إذاعية: "إذا وافقت حماس على فكرة الانتخابات لا يوجد ما يمنع من تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات في غزة فقد سبق وأن أجريت الانتخابات على 4 مراحل عام 2005 المهم هو موافقة حماس عليها".

وتابع: "لا أعتقد أن هذا الرد من حركة حماس يعني نيتها إجراء الانتخابات، وكان بإمكانها أن ترد منذ المرحلة الأولى وحتى لو وافق الرئيس ما طلبوه فيبدو أن القرار قد اتخذ بعدم المشاركة الانتخابات لأسباب تعود لها".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن حركته من أكثر الجهات الفلسطينية حرصًا على الانتخابات وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في اختيار من يمثله على كافة المستويات.

وأضاف بدران في تصريحاته: "الإشكالية ليست في إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات بل في مصادرة القرار الوطني والسياسي والعمل الإداري والتغول على القضاء والقانون، والإشكالية استمرار الفصائل في التعامل مع الأمر بشكل طبيعي دون الاعتراض على سلوك السلطة".

وأشار القيادي في حركة حماس أنه لم يكن هناك أي تواصل سياسي مع حركته باستثناء تواصل رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، مشدداً على أهمية أن تكون هناك قوانين وأنظمة لا تغير حسب مزاج السلطة. شبكة قدس