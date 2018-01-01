واشنطن /سما/

نشر الكاتب الأميركي اليهودي الشهير ، بيتر باينارت ، الاثنين ، مقالا على موقعه الخاص : “سابستاك ” تحت عنوان “2021: العام الذي دخل فيه الفلسطينيون الجدل الأميركي حول إسرائيل وفلسطين” يقول فيه :”طوال حياتي ، كان الحوار الأميركي السائد حول إسرائيل وفلسطين – تلك التي تشاهدها على تلفزيون الكابل وتقرأها على صفحات الرأي – محادثة بين الصهاينة السياسيين، جادل فيها المشاركون حول الكيفية التي يجب أن تتصرف بها الدولة اليهودية ، وليس ما إذا كان يجب أن تكون موجودة، ولكن في العام الماضي بدأ ذلك يتغير، فقد دخل الفلسطينيون في النقاش العام في أمريكا بطريقة غير مسبوقة ، ومع دخولهم، دخل أيضا خطاب معاداة الصهيونية: في عام 2021 ، بدأت مصطلحات الخطاب الأميركي في التحول، ومن المرجح أن تستمر تداعيات هذا التحول لعقود قادمة”.

ويستشهد الكاتب الذي بدأ يثير جدلا محتدما في الأوساط اليهودية الأميركية المثقفة منذ ثلاث سنوات عن أن “دولة إسرائيل اليهودية” ودولة الفصل العنصري، أصبحت باطلة، وأن حل الدولة الواحدة للفلسطينيين والإسرائيليين هي الحل الوحيد، يستشهد بما قاله المفكر الفلسطيني الكبير، إدوارد سعيد، في عام 1984 ، في مقال نُشر في مجلة ” لندن لمراجعة الكتب The London Review of Books “، عن أنه بينما كان يدور الحديث عن الفلسطينيين بشكل متزايد ، إلا أنهم ما زالوا لا يُستمع إليهم، حيث “لم يسبق أن كتب أو عرض الكثير عن الفلسطينيين ، الذين نادرا ما ورد ذكرهم قبل خمسة عشر عاما”.

ويشير باينارت إلى قول إدوارد سعيد :”إنهم (الفلسطينيون) هناك ، لكن رواية واقعهم الحالي – والتي تنبع مباشرة من قصة وجودهم في فلسطين وتهجيرهم منها ، فيما بعد خلق إسرائيل – هذه الرواية ليست كذلك”، لكن سعيد كان هو الاستثناء الذي لم يخضغ لإملاء دوائر الإعلام والنشر، “وفي تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين ، كان ضيفًا متكررًا على البرامج الوازنة (مثل برنامج شارلي روز) ونُشرت مقالاته في صحيفة نيويورك تايمز، لكنه كان وحيدًا إلى حد كبير، حيث وجدت دراسة أجرتها مها ناصر من جامعة أريزونا أنه من بين أعمدة الرأي في صحيفة نيويورك تايمز التي ناقشت الفلسطينيين بين عامي 1970 و 2020 ، فإن أقل من 2٪ كتبها مؤلفون فلسطينيون… وفي صحيفة واشنطن بوست ، كان الرقم واحد بالمائة”.

يقول باينارت :” كان الفلسطينيون غائبون ، لأن الجدل العام في أمريكا حول إسرائيل وفلسطين كان نقاشا إلى حد كبير بين الصهاينة الحمائم ضد الصهاينة الصقور؛ أنتوني لويس مقابل وليام سافير؛ آرثر هيرتزبيرج ضد إيلي ويزل؛ توماس فريدمان مقابل تشارلز كراوثامر؛ دانيال كيرتزر مقابل دينيس روس؛ جيريمي بن عامي مقابل آلان ديرشوفيتز؛ روجر كوهين مقابل بريت ستيفنز، وعلى الرغم من أن المشاركين (في النقاش) تغيروا، لكن شروط النقاش ظلت كما هي إلى حد كبير: قال الحمائم إن إسرائيل لا تستطيع تحمل البقاء (كمحتل) في الضفة الغربية، فيما قال الصقور إن إسرائيل لا تستطيع تحمل إخلاء الضفة الغربية (المحتلة) ، ويتفق الطرفان في اعتقاد مشترك بأن الدولة اليهودية يجب أن تبقى على قيد الحياة”.

ويبين باينارت أنه “خلال القتال في الربيع الماضي (الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر) ، بدأ هذا يتغير. في حين أن المعلقين الفلسطينيين لا يزالون ممثلين تمثيلا ناقصا ، فقد اكتسبوا أهمية أكبر. فقد ظهرت نورا عريقات على قناة سي.إن.إن CNN. وظهر محمد الكرد (من الشيخ جراح) على قناة إم.إس.إن.بي.سي MSNBC. ، ورفعت العرير ويوسف منير في صحيفة نيويورك تايمز، و رلا جبريل ورشيد الخالدي كتبوا في واشنطن بوست. لقد أدى وجودهم إلى تغيير شروط النقاش حول إسرائيل وفلسطين بنفس الطريقة تقريبًا التي أدى بها الوجود المتزايد للمعلقين السود مثل نيكول هانا جونز إلى تغيير الجدل الداخلي في أمريكا حول العرق. وبطرق تعكس مشروع 1619 (مشروع لطر الرواية من منظور الأميركيين الأفارقة) ، تجاوز النقاد الفلسطينيون الأحداث الجارية وطرحوا أسئلة قوية حول الأسس الأخلاقية لإسرائيل، فقد رأوا سلوكها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ، حيث أشعل طرد الفلسطينيين حرب الربيع الماضي ، مظهرًا من مظاهر البنية العميقة لدولة تقوم بطرد الفلسطينيين منذ ولادتها”.

لماذا اخترقت الأصوات الفلسطينية العام الماضي بطريقة لم تكن لها من قبل؟ يقول باينارت :”أولاً ، لأن حركة حياة السود مهمة Black Lives Matter ، وربما حركة مي تو#MeToo النسوية أيضًا ، خلقت حساسية جديدة في وسائل الإعلام المؤسساتي حول مسائل التمثيل. عندما نشأت في الثمانينيات ، كان من الشائع رؤية المفكرين البيض يناقشون ترشيح (القائد الأميركي الأفريقي) جيسي جاكسون للرئاسة ، أو مجموعات من الرجال تناقش سياسة حق النساء في الإجهاض ، أو مجموعات مكونة بالكامل من أشخاص عاديين يناقشون حقوق المثليين LGTB. وباستثناء المنافذ الإعلامية المحافظة مثل Fox News ، أصبح هذا نادرًا الآن، وهكذا عندما اندلع العنف (الحرب) في إسرائيل وفلسطين هذا الربيع الماضي ، فإن الوعي الذاتي الجديد لوسائل الإعلام السائدة بتمثيل مجموعات مستبعدة تاريخيًا جعل المحررين فكريا، والمُحَضرين أكثر وعياً بشأن استبعاد الفلسطينيين”.

أما السبب الثاني لهذا التحول بحسب باينارت ، “ورائه التقارب المتزايد بين وسائل إعلام التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية العامة. مثل المجموعات الأخرى ذات الوصول المحدود إلى المطبوعات والقنوات التلفزيونية ، لجأ الفلسطينيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدى ذلك إلى عدم التوافق بين وسائل الإعلام القديمة ، حيث تميل الأصوات المؤيدة لإسرائيل إلى الهيمنة ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، حيث كانت ساحة اللعب أكثر تكافؤًا. قد يكون دينيس روس (المفاوض الأميركي السابق المنحاز جدا لإسرائيل)، عنصرًا أساسيًا في برامج الدردشة التلفزيونية وصفحات الافتتاحيات في الصحف، لكن نورا عريقات لديها أكثر من عشرة أضعاف المتابعين على تويتر؛ ومحمد الكرد لديه أكثر من عشرين ضعف، وفي السنوات الأخيرة ، ضاقت الهوة بين وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية.، حيث يقضي محررو الصحف والمنتجون التلفزيونيون الآن الكثير من الوقت على شبكة تويتر. وهكذا بالنسبة للمعلقين الفلسطينيين ، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا خلفيًا في وسائل الإعلام التأسيسية التي مُنعوا (الفلسطينيون) من الوصول إليها لفترة طويلة”.

والعامل الثالث، يقول باينارت :” هو التغير الديموغرافي في أمريكا. لفهم سبب تمتع اليهود الأميركيين بمثل هذه الأهمية في الجدل الأميركي حول إسرائيل وفلسطين ، يجدر بنا أن نتذكر مدى اندماج اليهود بعمق في المجتمع الأميركي: بينما أن أكبر هجرة يهودية إلى الولايات المتحدة حدثت منذ أكثر من قرن، فعلى النقيض من ذلك ، الفلسطينيون، شأنهم شأن الجاليات العربية الأميركية الأخرى، هم من الجيل الأول أو الثاني”.

ويشرح باينارت “قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك ، أخبرني المؤرخ الفلسطيني البارز رشيد الخالدي أن الفلسطينيين لم يمكثوا بعد في الولايات المتحدة لفترة كافية لإنتاج “محامينا” ، وهو ما كان يقصد به جيلًا من الفلسطينيين الذين أصبحوا أميركيين بشكل كامل بحيث يمكنهم التنقل في أمريكا، والدخول في المناقشات العامة دون الاحتكاك الذي واجهه آباؤهم المهاجرين…لقد أعاقت عملية الاستيعاب السياسي تلك بسبب الإسلاموفوبيا ، والتي لا تزال تخلق بعد عقدين من أحداث 11 (ايلول) سبتمبر مناخًا معاديًا لأي شخصية عامة تقريبًا يمكن أن ترتبط علنًا بالإسلام، ومع ذلك ، فإن توقعات الخالدي تتحقق. أيمن محيي الدين ، على سبيل المثال ، الذي ولد في القاهرة لأب مصري وأم فلسطينية وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة ، يستضيف الآن برنامجًا على شبكة MSNBC. ، وهو مراسل دقيق للغاية ويغطي مجموعة واسعة من المواضيع ، ولكن مثل جميع الصحفيين ، فهو ينقل خبرته الحياتية وتجربته المهنية – بعد أن قدم تقارير مكثفة من الشرق الأوسط – إلى عمله. وأثناء القتال في الربيع الماضي ، جعلت تلك التجربة مقابلاته بارزة”.

أما العامل الأخير، يقول باينارت :” هي الأحداث نفسها التي جعلت الحاجة إلى الأصوات الفلسطينية أكثر وضوحا، نسترجع المقال الثاقب في شهر شباط الماضي بعنوان “ما علمني إياه عهد ترامب بشأن التغطية السياسة” ، والذي أشار فيه، بيري بيكون جونيور ، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ، إلى أن وسائل الإعلام الأميركية كانت لتأخذ دونالد ترامب بجدية أكبر كمرشح رئاسي في وقت مبكر لو أنها تضمنت المزيد من الأصوات السوداء. والسبب هو أن الأميركيين السود ، بسبب تجربتهم في الولايات المتحدة ، وجدوا أنه من الأسهل تخيل الولايات المتحدة تنتخب مرشحًا عنصريًا صريحًا. وبالمثل ، فإن الفلسطينيين ، بسبب تجربتهم مع الدولة اليهودية ، هم أكثر استعدادًا لشرح انعطاف إسرائيل نحو اليمين. إذا كنت ترى أن إسرائيل هي في الأساس ليبرالية وديمقراطية ، فمن الصعب أن تشرح لماذا أقرت إسرائيل في عام 2018 قانون الدولة القومية الذي يكرس التفوق اليهودي ، أو لماذا قامت بمحو الخط الأخضر بلا هوادة من خلال النمو الاستيطاني الذي قامت به منظمتها الرائدة في مجال حقوق الإنسان ، ومنظمة حقوق الإنسان الرائدة في العالم ، نسميها الآن دولة الفصل العنصري. لكن بالنسبة لمعظم الفلسطينيين ، هذه التطورات ليست محيرة على الإطلاق لأنها تعكس الاستمرارية وليس التغيير. إذا كان الكتاب الأميركيون السود مثل آدم سيرور، وتانهيسي كوتس قد أثبتوا أهمية حيوية في عهد ترامب لأنهم ربطوا بين ترامب ورد الفعل العنيف في أواخر القرن التاسع عشر لإعادة الإعمار (بعد الحرب الأهلية الأميركية) ، فقد أثبت المعلقون الفلسطينيون أهمية حيوية في الربيع الماضي لأنهم ربطوا بين عمليات الطرد من الولايات المتحدة. الشيخ جراح والطرد الذي قامت عليه إسرائيل. كلما أصبحت الصهيونية غير الليبرالية بشكل صارخ في عهدي نتنياهو وبينيت ، أصبح من الصعب تجاهل الأصوات الفلسطينية المعادية للصهيونية”.

وينهي باينارت مقاله الثاقب بالقول :”هذا التحول في وسائل الإعلام الرئيسية لم يصل بعد إلى واشنطن. نمت الفجوة بين محادثة الصحافة الأميركية ومحادثاتها داخل المحيط الدائري للعاصمة الأميركية بشكل كبير لدرجة أن الصحف الأميركية المرموقة التي بدأت تنشر الآن بانتظام وجهات النظر المعادية للصهيونية التي ، وفقًا للتعريفات التي يفضلها الكثيرون في الكونجرس ، معادية للسامية. لا أعرف كيف ، ومتى ، أو حتى إذا كانت واشنطن ستحذو حذو وسائل الإعلام. ولكن، أصبحت إسرائيل وفلسطين قضية أخرى يربح فيها اليسار ثقافياً لكنه يخسر سياسياً. ومع ذلك ، فإن التغيير الثقافي مذهل. بعد ما يقرب من أربعة عقود من مقال إدوارد سعيد ، بدأ الفلسطينيون في الولايات المتحدة العام الماضي في الحصول على ما أسماه “إذنًا بالرواية”. وفي عام 2021 الكئيب ، كان ذلك بصيص أمل”.