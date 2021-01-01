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معروف: سيتم الإعلان قريباً عن 1500 وظيفة إشرافيه..

الثلاثاء 04 يناير 2022 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: سيتم الإعلان قريباً عن 1500 وظيفة إشرافيه..



غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، مساء اليوم، إنه سيتم الإعلان قريباً عن 1500 وظيفة إشرافيه تحت مسمى رئيس قسم في إطار عملية تسكين الموظفين على الهيكلية الجديدة لكل وزارة.

وأشار معروف الى أن لجنة متابعة العمل الحكومي عملت على تقديم الدعم والمساندة للمبادرات المجتمعية كانت تهدف لتخفيف من معانة المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف: نسعى لضبط الحالة المرورية وكان هناك تركيز على قطاع النقل والمواصلات ومعالجة ملف الدارجات النارية وترخيصها، بالإضافة إلى معالجة 7 الألف دارجة نارية كانت تسير بشكل مخالف في شوارع القطاع.

ونوه الى أن لجنة متابعة العمل الحكومي قدمت العديد من الإعفاءات ومنها الاعفاء من الرسوم المستحة لمدة عام عامل لوسائل الاعلام في القطاع غزة وتخفيضات خاصة للمزارعين.

#المكتب الاعلامي الحكومي #سلامة معروف #قطاع غزة

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