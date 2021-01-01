20 أسيرًا في “عتصيون”.. إرجاع وجبات الطعام احتجاجًا على سوء الظروف الاعتقالية

رام الله /سما/

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن أسرى مركز توقيف “عتصيون” قاموا خلال الأسبوع الماضي بإرجاع وجبتين طعام احتجاجاً على ظروفهم المعيشية والاعتقالية داخل المعتقل.

وبينت الهيئة أن المعتقلين المحتجزين داخل معسكر “عتصيون” يعانون من أوضاع حياتية مأساوية، حيث تحرمهم إدارة المعتقل وفي ظل الأجواء الباردة من وسائل التدفئة والبطانيات وتقديم المشروبات الساخنة لهم، عدا عن سوء وجبات الطعام المقدمة لهم كماً ونوعاً.

كما اشتكى الأسرى لمحامية الهيئة من ضابط القسم والذي يتصرف معهم تبعاً لمزاجه، حيث تعمد خلال الأسبوع الماضي نقل الأسرى وتغيير غرفهم وحرمان الأخوة والأقارب منهم من البقاء بذات الغرفة.

ولفتت الهيئة إلى أن مركز توقيف “عتصيون” و”حوارة” يعتبرا من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية، من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية، كما أن المركزين يفتقدان لأبسط مقومات الحياة ولا يصلحان للعيش الآدمي.

ويوجد في مركز توقيف “عتصيون” حاليًا 20 أسيرًا، وفق هيئة شؤون الأسرى.