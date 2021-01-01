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مسيرة لحركة “فتح” وسط مدينة نابلس اسنادا للاسير ابو هواش

الثلاثاء 04 يناير 2022 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة لحركة “فتح” وسط مدينة نابلس اسنادا للاسير ابو هواش



نابلس /سما/

 نظمت حركة “فتح” في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة دعما للأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي واسنادا للاسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما هشام ابو هواش

وشارك في المسيرة التي انطلقت من امام مدرسة من أمام مدرسة سمير سعد الدين وجابت عدد من شوارع المدينة المئات من ابناء “فتح”، وعدد من قادة الحركة والشبيبة الفتحاوية. وحمل المشاركون الاعلام الفلسطينية وصور الاسير ابو عياش، واللافتات التي تطالب باطلق سراحه فورا.

وأكد امين سر “فتح” في نابلس محمد حمدان ان قضية الاسرى هي القاسم المشترك لكل ابناء شعبنا الفلسطيني، وهي على رأس اولويات القيادة الفلسطينية وحركة “فتح”.

وشدد على ان “فتح” قد دعت الى التصعيد الميداني، تضامنا مع الاسير ابو عياش ومع كافة الاسرى في سجون الاحتلال.

ودعا حمدان جماهير شعبنا الى توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال بكل نقاط التماس في محافظة نابلس وكل محافظات الوطن استنادا الى قرار الحركه بالضفه الغربيه اعلان حالة النفير العام انتصارا للاسرى وفي مقدمتهم الاسير هشام ابو هواش.

#حركة فتح #السجون الاسرائيلية #الاسير هشام ابو هواش

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