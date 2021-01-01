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"التربية" و"المجلس النرويجي" يوقعان مذكرة تفاهم لحماية التعليم

الثلاثاء 04 يناير 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" و"المجلس النرويجي" يوقعان مذكرة تفاهم لحماية التعليم



رام الله /سما/

وقعت وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها أ.د. مروان عورتاني، والمجلس النرويجي للاجئين ممثلاً بمديرته في فلسطين كارولين أورت، الثلاثاء، مذكرة تفاهم؛ لمواصلة توفير الحماية للتعليم من خلال استراتيجية المجلس على مدار الأعوام 2022-2025.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وصول الأطفال والطلبة إلى التعليم النوعي والشامل في ظل بيئة تعليمية آمنة ومستقرة؛ بما يضمن تعزيز النشأة السوية للطلبة، وبناء قدرات المدارس وكوادرها؛ للتعاطي مع حالات الطوارئ ومجابهة التحديات الماثلة.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية هذه المذكرة التي تسهم بتحقيق الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، وتدريب المعلمين للتعامل مع حالات الطوارئ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لهذا الغرض، مشيداً بالشراكة بين "التربية" والمجلس من خلال هذه المذكرة وغيرها.

بدورها، أعربت أورت عن استعداد المجلس لديمومة الشراكة مع الوزارة؛ بما يبرهن على اهتمام المجلس بدعم التعليم وتوفير الحماية للأطفال والطلبة الفلسطينيين، مشيدة بالتعاون بين الطرفين من أجل ضمان تحقيق غايات هذه المذكرة .

وحضر مراسم التوقيع؛ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، والوكيل المساعد للأبنية واللوازم أيوب عليان، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومدير عام المشاريع مهند أبو شمة، ومدير عام المتابعة الميدانية صالح ياسين، ومدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ومن جانب المجلس؛ منسقة برامج التعليم إيمان نجم.

#وزارة التربية والتعليم #مروان عورتاني

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