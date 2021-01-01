مسيرة في دورا الخليل تضامنا مع الأسير أبو هواش

الخليل / سما /

نظم نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجان أهالي الأسرى والأسرى المحررين، والقوى السياسية، اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية مطالبه بالإفراج الفوري عن الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد دورا الكبير، وصولا الى دار البلدية، حشد من القيادات الوطنية وفعاليات الخليل وعائلة الأسير هشام أبو هواش وكادر من الاسرى المحررين، رفعوا خلالها صور الأسير أبو هواش مرددين الهتافات الوطنية المشيدة بصموده خلف القضبان.

وأكد المتحدثون خلال المسيرة أن الأسير أبو هواش يقارع الاحتلال بطلا صامدا، رغم انه في وضع صحي خطير، وحملوا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأشاروا الى أن إدارة السجون ومخابراتها تسعى لقتل الأسير أبو هواش، من خلال التآمر مع المحكمة في إخفاء الملف الطبي وتزوير التقارير الطبية، وطالبوا بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وجميع الأسرى.

وشدد المتحدثون على ضرورة توسيع دائرة التضامن مع الأسرى، وان تتحرك الوقفات الإسنادية في كل المحافظات، لإيصال صوتهم إلى كل المحافل الدولية.