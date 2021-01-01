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الخارجية: ازدواجية خطاب لبيد تُظهر حقيقة مواقفه

الثلاثاء 04 يناير 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: ازدواجية خطاب لبيد تُظهر حقيقة مواقفه



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، تؤكد أنه لا يختلف في مواقفه عن اليمين الإسرائيلي الذي لا يعترف بحق شعبنا الفلسطيني بتقرير مصيره، ولا يعترف بوجود الاحتلال، ولا بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين حالياً.

وأضافت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي يحاول فيه لبيد أن يُعطي انطباعا للمجتمع الدولي كما حدث في لقائه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يدعم حل الدولتين، إلا أنه يعود إلى حقيقته من خلال حجم التصريحات اليومية التي يعلن عنها، وآخرها ما قاله للصحفيين الإسرائيليين بشأن "كذبة إسرائيل العنصرية"، وتحريضه على الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي بما فيها لجنة حقوق الانسان الدائمة، والميزانية التي رصدت لها، وعلى السلطة الوطنية وإنكاره لوجود الاحتلال وغيرها.

وأكدت الخارجية أن هذا يؤكد أن لبيد يتحدث بلغتين، لغة موجهة للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي ليظهر من خلالها الرغبة في السلام والنظرة الإيجابية لقرارات الشرعية الدولية، ولكن عندما يُخاطب المجتمع أو الصحافة الإسرائيلية يختلف خطابه بالكامل، ليعود وينسجم مع نفسه ومع مركبات اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحاكم، في تعبير واضح عن ثنائية الخطاب وازدواجيته.

#وزارة الخارجية #يائير لبيد #الاحتلال #فلسطين

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