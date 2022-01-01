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7 وفيات و324 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و258 حالة تعافٍ في فلسطين

الثلاثاء 04 يناير 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 وفيات و324 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و258 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات، و324 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و258 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، جنين (1)، الخليل (1)، طولكرم (2)، بيت لحم (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 46، رام الله والبيرة 86، ضواحي القدس 3، الخليل 39، طولكرم 10، طوباس 4، جنين 14، نابلس 15، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103، لافتة إلى أنه تم إجراء 5976 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 22، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 9، الخليل 34، طولكرم 6، طوباس 7، جنين 21، نابلس 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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