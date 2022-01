"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

ربطت قناة في "تلغرام" محسوبة على الحرس الثوري الإيراني بين تهديدات الحرس الثوري الأخيرة بالانتقام للفريق قاسم سليماني، ومقتل ضابطين إسرائيليين بسقوط مروحية أمس الاثنين.

وكتبت قناة "سباه قدس" (فيلق القدس) فجر اليوم الاثنين: "بعد أقل من 24 ساعة من نشر حساب الحرس الثوري على تويتر ووعده بالانتقام من القادة الأمريكيين والإسرائيليين، قتل ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي وطيار في سلاح الجو الإسرائيلي في حادث تحطم مريب"، مضيفة أن "السلطات الصهيونية منعت وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الحادث".

وختمت القناة منشورتها بعبارة "الدم بالدم".

