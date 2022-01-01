  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين.. هذا ما فعلته ..

الثلاثاء 04 يناير 2022 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين.. هذا ما فعلته ..



وكالات

عبرت الممثلة العالمية، إيما واتسون، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي أثار غضبا إسرائيليا حولها.

جاء ذلك بعدما أعادت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لناشطة تدعى سارة أحمد، على حسابها في تطبيق "انستغرام".

ويحظى حساب الممثلة صاحبة الأصول الفرنسية بمتابعة 64.2 مليون على "انستغرام"؛ ويظهر في التدوينة، ، صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل".

وفي التدوينة التي أعادت واتسون نشرها، أمس الإثنين، كتبت الناشطة سارة أحمد: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأضافت "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

وفجرت التدوينة، غضب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان.

وكتب إردان في تغريدة على "تويتر" ردا على واتسون "قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع. إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة، يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب.. سأكون مع ذلك!"، في إشارة لسلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن "السحر" ولعبت واتسون بطولتها.

وليست هذه التدوينة الأولى، من قبل فنانة عالمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، فقد سبقها الكثير من التدوينات في الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني على حدود غزة

مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يسجل انخفاضًا جديدًا

نصر الله يتهم السعودية بإرسال الانتحاريين إلى العراق: الأسير أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

"سألته سؤالا كان يشغلني".. دبلوماسي عراقي يستذكر لقاءه الأخير مع صدام حسين

الأخبار الرئيسية

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

لبيد : حتى عندما أصبح رئيسًا للوزراء لن نتفاوض مع الفلسطينيين

الجهاد: هناك تأكيد من النخالة.. اذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب

الجيش ينتقد بينت بشدة : حماس تلقت إشعارا بالرد مما عرضت قواتنا لصاروخ "سام"

صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة

الاتصالات الفلسطينية