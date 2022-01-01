فصائل المقاومة للأسير أبو هواش: لن نخذلك ولن نتخلى عنك

غزة/سما/

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أن قضية الأسرى محل إجماع وطني والاحتلال ينتهك كل مبادئ حقوق الإنسان مع الأسير هشام أبو هواش، مشددةً بالقول: "لن نخذلك ولن نتخلى عنك".

وقال القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان في كلمة ممثلة عن فصائل المقاومة، إن الاحتلال استمرأ الاعتداء على الأسرى لأنه لم يلقَ محاسبة من العالم الذي يكيل بمكياليْن، داعيًا لتدشين أوسع حملة تضامن معهم. وأضاف رضوان، ️أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة، مؤكدًا على أن فصائل المقاومة أنها في حالة انعقاد دائم لبحث موضوع الأسير أبو هواش واتخاذ قرارات بالخصوص. وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش، وعليه أن يتحمل أي تداعيات، مشددةً على أن المساس بحياة الأسير أبو هواش، يمثل قلبًا للطاولة.

ودعا رضوان أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل إلى استمرار المسيرات والتضامن مع أبو هواش، والاشتباك مع الاحتلال، وأهلنا في الشتات لتشكيل أكبر حملة مناصرة للأسير هشام أبو هواش. كما ودعا السلطة للقيام بواجبها تجاه أبو هواش والمعتقلين الإداريين بوقف التنسيق الأمني ورفع اليد الغليظة عن المقاومة في الضفة الغربية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بواجبها تجاه أسرانا وملاحقة قادة الاحتلال. وطالب رضوان بجعل يوم الجمعة يوم غضب شعبي ولتخرج المسيرات إسنادًا للأسير أبو هواش.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، إنه يجب على الجميع مساندة الأسير هشام أبو هواش حتى يخرج منتصرًا.