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"التعاون الإسلامي" تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش

الثلاثاء 04 يناير 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش



جدة / سما /

أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير أبو هواش، وكافة المعتقلين الإداريين، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

#منظمة التعاون الإسلامي

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