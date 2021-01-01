  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير العدل يطالب الصليب الأحمر والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية للأسرى

الثلاثاء 04 يناير 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب وزير العدل محمد الشلالدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية خاصة المدعي العام كريم خان، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، بالإشراف على تنفيذ القواعد الخاصة لحماية حقوق الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، خاصة الأسير هشام أبو هواش.

وقال الشلالدة في حديث إذاعي صباح اليوم الثلاثاء، إن الأسير هشام أبو هواش يتعرض لممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي تحركا فوريا لإنقاذ حياته على صعيد المؤسسات الدولية والحقوقية.

وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يجرم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، والتي تعتبر مساسا بكرامتهم.

وأشار الشلالدة إلى أن الاحتلال ينفذ سياسة الاعتقال الإداري والعقاب دون تهمة ومحاكمة، وبالتالي استنادا للنظام السياسي والمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الانتهاكات تعتبر جريمة حرب استنادا للمادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977.

#وزير العدل #الصليب الأحمر #المحكمة الجنائية الدولية #الأسرى #هشام أبو هواش

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني على حدود غزة

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يسجل انخفاضًا جديدًا

نصر الله يتهم السعودية بإرسال الانتحاريين إلى العراق: الأسير أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

"سألته سؤالا كان يشغلني".. دبلوماسي عراقي يستذكر لقاءه الأخير مع صدام حسين

الأخبار الرئيسية

الجهاد: هناك تأكيد من النخالة.. اذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب

الجيش ينتقد بينت بشدة : حماس تلقت إشعارا بالرد مما عرضت قواتنا لصاروخ "سام"

حالتا وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا في غزة

صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة

مصر

صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..

الاتصالات الفلسطينية