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الدفاع المدني بغزة يتحدث عن مخاطر النقاط العشوائية لتعبئة الغاز

الثلاثاء 04 يناير 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة يتحدث عن مخاطر النقاط العشوائية لتعبئة الغاز



غزة/سما/

قال محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني بغزة، أن نقاط تعبئة الغاز العشوائية تُسبب أثاراً كارثيةً على السكان وتشكل خطورةً كبيرةً على حياة المواطنين، وأن هناك الكثير من الحوادث التي وقعت تسببت بأضرار جسيمة بممتلكات وأرواح المواطنين.

و أضاف في تصريح لاذاعة صوت الأقصى "المخاطر الموجودة في نقاط الغاز العشوائية مرتبطة بسوء الاستخدام والإهمال أثناء عملية التشغيل والتفريغ والتسريب الناتج عن تبديل الأسطوانات وتعبئتها.

وتابع " يحظر تعبئة وتفريغ الغاز بين السكان، والمكان الذي خصصه النظام والقانون هو محطات التعبئة الموجودة في المناطق الغير مأهولة بالسكان.

وأشار الى أن  محافظة رفح خالية من نقاط الغاز العشوائية، بينما خانيونس والوسطى يجري متابعتها، أما مدينة غزة غزة فحملة ملاحقة هذه النقاط ما زالت مستمرة، وفي الشمال أنجزت الحملة.

#الدفاع المدني #غزة #الغاز

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