فيديو.. غزة الرياضي يتعادل الأخضر الرفحي .. وانتصار لخدمات جباليا

غزة / سما /

احتكم غزة الرياضي للتعادل مع نظيره خدمات رفح (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "الأخضر" الرفحي عبر معتز النحال (46), قبل أن يتعادل "العميد" عن طريق فادي العراوي (79).

ورفع "العميد" رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع, وبات رصيد "الأخضر" الرفحي 8 نقاط في المركز السادس.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تفوق خدمات جباليا على نظيره خدمات البريج (2-0), وتعادل الأقصى مع شباب الزوايدة (0-0).

دوري الثانية

أما في الدرجة الثانية, فقد فاز خدمات دير البلح على اليرموك (2-1).

دوري الثالثة

وفي الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فاز المغراقة على الجزيرة (2-0), ليصعد للدرجة الثانية رسميا, في حين شهد فرع "الوسطى والجنوب", انتصار أهلي البريج على العطاء (3-1).