حالتا وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا في غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء، تسجيل حالتا وفاة و103 إصابات بفيروس كورونا بعد إجراء فحصًا 1587 عينة في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية ، إلى تعافي 130 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 918182 إصابة، الحالات النشطة 1411حالة، المتعافين 187518حالة، والوفيات 1711 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 65 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 547448 شخصًا.