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التعليم بغزة تُعلن ربط الحصول على خدماتها بتلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 04 يناير 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تُعلن ربط الحصول على خدماتها بتلقي لقاح كورونا



غزة/ سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ربط الحصول على خدماتها بتلقي لقاح كورونا.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن القرار اتخذ بناءً على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، مشيرةً إلى أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالدخول المُوحد تم حجبها عن غير المطعمين من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم والمرتبطة بالدخول الخاص بها وكل الخدمات المقدمة إلكترونيًا والمقدمة للمؤسسات الأكاديمية جرى ربطها بالتطعيمات، مشيرةً إلى أن المواطن غير المطعم لن يستفيد من الدخول على جميع الخدمات مثل حسابات أولياء الأمور، وعلامات الطلبة، والتسجيل للامتحان الشامل، ودفع المستحقات وغيرها.

كما قامت الوزارة بتوجيه العاملين في الوزارة وإدارات المديريات والمدارس بتفعيل الإجراءات (الاستعلام عن التطعيم)، وبموجب ذلك فإن أي مواطن لم يحصل على التطعيم سيُمنع من تلقي الخدمات الوجاهية مثل: تصديق الشهادات والمنح وتسهيل المهمات ونقل الطلبة وغيرها.

ودعت وزارة التعليم جميع أفراد المجتمع إلى تلقي التطعيم لأنه ضمان أساسي لوقاية الأسرة والمجتمع من فايروس كوفيد- 19 ومتحوراته المختلفة، وذلك للوصول للمناعة المجتمعية بهدف القضاء على الفايروس.

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