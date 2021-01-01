زعيمة حزب معارض: سندمر معا نظام أردوغان "الحرام"

وكالات

أكدت زعيمة حزب "الخير" التركي، ميرال أكشنار، أن "أحزاب المعارضة ستدمر معا النظام "الحرام" الذي أسسه الرئيس، رجب طيب أردوغان".وجاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمحطة "مترو مرسين" في ساحة الجمهورية بولاية مرسين، بمشاركة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، وعمدة البلدية المنتمي لذات الحزب.

وأوضحت ميرال أكشنار قائلة: "سنصل إلى السلطة بإذن الله..سيكون الرئيس الثالث عشر لتركيا مرشح تحالف الأمة" المعارض، معتبرة أن "حكومة الرئيس أردوغان سرقت خبز وحياة الشعب، وسرقوا حياة الأطفال الصغار، وأن أكبر مشكلة في بقاء تركيا هي أردوغان نفسه".

وأشارت إلى أن "الحكومة شكلت أغنياء وفقراء هذا البلد، فحزب "العدالة والتنمية" هم الأغنياء، والفقراء هي كل الأحزاب الأخرى"، مضيفة: "سندمر النظام الحرام..أدعو إلى إجراء انتخابات فورية لتدمير هذا النظام الحرام".

من جانبه، قال كيليتشدار أوغلو: "سنخدم المواطنين لا المؤيدين، وسننفق الموارد على المواطنين، وسننهي مخطط السرقة، وسنقوم بتأميم كل شيء..ستعود تركيا إلى أوضاعها التأسيسية".