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إسرائيل : 10644 إصابة جديدة أمس بكورونا والحالات الخطيرة بارتفاع

الثلاثاء 04 يناير 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : 10644 إصابة جديدة أمس بكورونا والحالات الخطيرة بارتفاع



القدس المحتلة / سما /

شخصت 10644 إصابة جديدة بفيروس كورونا  أمس الإثنين، في أعلى حصيلة تسجل خلال الموجة الخامسة للوباء، في وقت لوحظ الارتفاع المستمر بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة لرعاية طبية في المستشفيات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، سجلت 850 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 45580 حالة نشطة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 1408869 إصابة، بينما بلغ العدد التراكمي لوفيات كورونا 8247 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وظهرت الإصابات الجديدة في أعقاب إجراء نحو 198 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا، وأظهرت النتائج أن 5.51% منها موجبة، في مؤشر لتجاوز الحصيلة اليومية للإصابات حاجز الـ10 آلاف إصابة، خلال الأيام المقبلة، علما أن معدل الحصيلة اليومية كان في الأسبوع الماضي 4500 إصابة.

ويستدل من معطيات وزارة الصحة الارتفاع في عدد الحالات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في المستشفيات  236 مصابا بينهم 117 مصابا بحالة خطيرة، بينما تم ربط 38 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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