القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- وثائق رسمية: شمعون بيرس هو من وقف وراء الاستيطان في الضفة ومعارضة اسحق رابين وكان بيرس وزيرا للأمن آنذاك ومنع اخلاء المستوطنين من شمال الضفة

- فوضى الكورونا في جهاز التعليم بسبب التعليمات التي تتغير ووزيرة التعليم تتشاجر مع وزير الصحة

- نتنياهو حصل من صحيفة "يديعوت احرونوت" على دفعة بقيمة 140 ألف شيقل لنشر مذكراته، لكنه لم يكتب ولم يعيد المبلغ

- إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة انها ستقدم لها كافة المعلومات عن صفقاتها مع الصين

- وزير الخارجية يئير لبيد قال إنه لن يفاوض الفلسطينيين عندما يتسلم رئاسة الحكومة لأن الاتفاق مع الأحزاب الأخرى يمنع ذلك

- قلق في الخارجية الإسرائيلية من اعلان إسرائيل هذا العام دولة ابرتهايد

- اقتراح قانون المواطنة من جديد ستقدمه وزيرة الداخلية خلال شهر لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

"معاريف":

- تحطم مروحية بالبحر واصابة طيارين

- بسبب التفشي السريع لـمتحور "اوميكرون" سيتم تطعيم فئة كبار السن من هم في سن 60 عاما وما فوق بالجرعة الرابعة

- أمس تم تسجيل 7 آلاف حالة جديدة من المتحور الجديد

- تداول قانون الكهرباء في الكنيست

- غانيتس يرفض انتقاده للقاء الرئيس عباس "سأواصل" لقاء الرئيس عباس ومن هاجمني في الغرف المغلقة موقفه يختلف

"يديعوت احرونوت":

- تحطم مروحية ووقوع إصابات

- فوضى في فحوصات "كورونا"

- بعد أربعة أشهر من الهرب: البدء بتحصين سجن "جلبوع"