فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- وثائق رسمية: شمعون بيرس هو من وقف وراء الاستيطان في الضفة ومعارضة اسحق رابين وكان بيرس وزيرا للأمن آنذاك ومنع اخلاء المستوطنين من شمال الضفة
- فوضى الكورونا في جهاز التعليم بسبب التعليمات التي تتغير ووزيرة التعليم تتشاجر مع وزير الصحة
- نتنياهو حصل من صحيفة "يديعوت احرونوت" على دفعة بقيمة 140 ألف شيقل لنشر مذكراته، لكنه لم يكتب ولم يعيد المبلغ
- إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة انها ستقدم لها كافة المعلومات عن صفقاتها مع الصين
- وزير الخارجية يئير لبيد قال إنه لن يفاوض الفلسطينيين عندما يتسلم رئاسة الحكومة لأن الاتفاق مع الأحزاب الأخرى يمنع ذلك
- قلق في الخارجية الإسرائيلية من اعلان إسرائيل هذا العام دولة ابرتهايد
- اقتراح قانون المواطنة من جديد ستقدمه وزيرة الداخلية خلال شهر لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية
"معاريف":
- تحطم مروحية بالبحر واصابة طيارين
- بسبب التفشي السريع لـمتحور "اوميكرون" سيتم تطعيم فئة كبار السن من هم في سن 60 عاما وما فوق بالجرعة الرابعة
- أمس تم تسجيل 7 آلاف حالة جديدة من المتحور الجديد
- تداول قانون الكهرباء في الكنيست
- غانيتس يرفض انتقاده للقاء الرئيس عباس "سأواصل" لقاء الرئيس عباس ومن هاجمني في الغرف المغلقة موقفه يختلف
"يديعوت احرونوت":
- تحطم مروحية ووقوع إصابات
- فوضى في فحوصات "كورونا"
- بعد أربعة أشهر من الهرب: البدء بتحصين سجن "جلبوع"