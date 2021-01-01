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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 04 يناير 2022 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس": 

- وثائق رسمية: شمعون بيرس هو من وقف وراء الاستيطان في الضفة ومعارضة اسحق رابين وكان بيرس وزيرا للأمن آنذاك ومنع اخلاء المستوطنين من شمال الضفة 

- فوضى الكورونا في جهاز التعليم بسبب التعليمات التي تتغير ووزيرة التعليم تتشاجر مع وزير الصحة 

- نتنياهو حصل من صحيفة "يديعوت احرونوت" على دفعة بقيمة 140 ألف شيقل لنشر مذكراته، لكنه لم يكتب ولم يعيد المبلغ 

- إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة انها ستقدم لها كافة المعلومات عن صفقاتها مع الصين 

- وزير الخارجية يئير لبيد قال إنه لن يفاوض الفلسطينيين عندما يتسلم رئاسة الحكومة لأن الاتفاق مع الأحزاب الأخرى يمنع ذلك 

- قلق في الخارجية الإسرائيلية من اعلان إسرائيل هذا العام دولة ابرتهايد 

- اقتراح قانون المواطنة من جديد ستقدمه وزيرة الداخلية خلال شهر لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية 

"معاريف": 

- تحطم مروحية بالبحر واصابة طيارين 

- بسبب التفشي السريع لـمتحور "اوميكرون" سيتم تطعيم فئة كبار السن من هم في سن 60 عاما وما فوق بالجرعة الرابعة  

- أمس تم تسجيل 7 آلاف حالة جديدة من المتحور الجديد 

- تداول قانون الكهرباء في الكنيست 

- غانيتس يرفض انتقاده للقاء الرئيس عباس "سأواصل" لقاء الرئيس عباس ومن هاجمني في الغرف المغلقة موقفه يختلف 

"يديعوت احرونوت": 

- تحطم مروحية ووقوع إصابات 

- فوضى في فحوصات "كورونا"  

- بعد أربعة أشهر من الهرب: البدء بتحصين سجن "جلبوع"  

#الصحف الإسرائيلية

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