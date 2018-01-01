صحيفة: بن سلمان يريد تعهدا من أردوغان بالصمت

وكالات/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتعهد بأنه لن يذكر مقتل الصحفي جمال خاشقجي مرة أخرى.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إقليميين، قولهم إن ولي العهد السعودي "يريد وعدا بأن إردوغان لن يثير قضية مقتل خاشقجي مرة أخرى، وبأن يقنع وسائل الإعلام التركية بالتوقف عن الحديث عن هذا الموضوع".

وقال أردوغان إنه يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل بعد أن ورد أن ولي العهد السعودي دعاه.

وهذه الخطوة هي محاولة للتغلب على التوترات بين البلدين التي ازدادت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية سعودية في اسطنبول عام 2018.

وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية لم تؤكد الاجتماع بين ولي العهد السعودي وأردوغان، لكن أشخاصا مطلعين على الجهود أبلغوا المنفذ أن الزعيمين كانا يحاولان الاجتماع منذ أسابيع.

وأضافت: "أردوغان قد يمضي قدما في الاجتماع للحصول على دعم اقتصادي للمساعدة في أزمة العملة التركية".

يذكر أن خاشقجي دخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر 2018 لاستلام وثائق الزواج اللازمة للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز، لكنه لم يخرج قط.

وزعم مسؤولون أتراك أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وأن جثته مقطوعة بمنشار عظمي. وأكد مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة هذه المزاعم. ولم يتم العثور على رفاته بعد.

وأشار تقرير استخباراتي لوكالة المخابرات المركزية رفعت عنه السرية مباشرة إلى تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.