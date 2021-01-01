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الاحتلال يهدم مركزا طبيا في جبل المكبر

الثلاثاء 04 يناير 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مركزًا صحيًا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية  في القدس، بأن آليات بلدية الاحتلال وعناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت جبل المكبر خلال ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم جزء من مركز عبد الله الشيخ الصحي.

وقال المدير التنفيذي للمركز الطبي غسان جلاجل : "قدمنا استئنافا ضد قرار الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي لجزء من المركز بمساحة ثمانين مترًا مربعًا، بما يعادل نصف المساحة، دون انتظار الرد على الاستئناف"، مشيرا إلى المركز يخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان البلدة.

#جبل المكبر #الاحتلال

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