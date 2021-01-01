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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء 04 يناير 2022 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة  الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأضافت، أن شرطة الاحتلال شرعت بالتدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه، خاصة في ساعات اقتحام المستوطنين له.

#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال

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