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الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

الثلاثاء 04 يناير 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال



رام الله / سما /

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الرابع على التوالي.

وتأتي هذه المقاطعة وفق مكتب إعلام الأسرى، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).

وبيّنت أنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، داعية المؤسسات القانونية والمحامين كافة لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.

وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.

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