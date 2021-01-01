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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 04 يناير 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

 أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، افتتاح الرئيس محمود عباس أعمال المجلس الثوري لحركة "فتح"، وتأكيد سيادته على التمسك بأرضنا صامدين فيها مهما كانت الضغوطات.

كما تناولت تحذيرات من تعرض الأسير أبو هواش لخطر الموت المفاجئ، بعد 141 يوما من الاضراب المتواصل عن الطعام، وتصدي المواطنين لاعتداء جديد من المستوطنين، واخطارات بهدم بيوت ومنشآت في نحالين والعيسوية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- الأسير أبو هواش يتهدده الموت المفاجئ واعتصامات ومسيرات مساندة وتحذيرات من تغذيته قسريا

- عباس: سنبقى متمسكين بأرضنا وصامدين فيها والمقاومة الشعبية ستنتصر لأنها تدافع عن الحق والعدل

- عمليات هدم واخطارات تستهدف مسجدين و15 منزلا واصابات بالرصاص واعتداءات وتجريف استيطاني

- الحكومة تؤكد دعمها للحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس

- ثيوفيلوس: الجمعيات الاستيطانية تسعى للسيطرة على أملاك البطريركية في القدس

"الحياة الجديدة":

- الرئيس في افتتاح أعمال ثوري فتح: لسنا عدميين ولدينا رؤية سياسية أبلغنا بها العالم

- الضفة تنتصر للأسير أبو هواش.. مواجهات واصابات واعتقالات واخطارات بهدم مسجدين ومنازل والمستوطنون يواصلون ارهابهم

- تراجع خطير على الوضع الصحي للأسير أبو هواش.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ وعريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عنه

- مجلس الوزراء يؤكد دعمه للحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس لتثبيت الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا

"الأيام":

- الأسير أبو هواش يواصل إضرابه، مسيرات ووقفات دعم واسناد، الوساطة المصرية تراوح مكانها

- الرئيس: المقاومة الشعبية أثبتت للعالم أن الحق الفلسطيني لن يضيع وستنتصر

- عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

- مواطنو برقة يتصدون لاعتداء جديد من المستوطنين واخطارات بهدم بيوت ومنشآت في نحالين والعيسوية

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