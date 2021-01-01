  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: اعتقال 4 إسرائيليين منهم 3 بتهمة السرقة في الامارات

الثلاثاء 04 يناير 2022 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: اعتقال 4 إسرائيليين منهم 3 بتهمة السرقة في الامارات



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة "12" الإسرائيلية عن اعتقال السلطات الإماراتية ثلاثة إسرائيليين ارتكبوا مخالفات قانونية وتسوية قضيتهم دون اللجوء إلى القضاء.

وذكرت القناة أن السلطات في مدينة دبي اعتقلت الإسرائيليين الثلاثة بعد ضبطهم متلبسين بسرقة منتجات من الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن بين المضبوطات زجاجات كحول باهظة الثمن، وأكياس شوكولاتة غالية، وهاتف آيفون مطليا بالذهب.

ونقلت القناة عن إسرائيلي حاضرا الوقائع قوله إن "العمال في محلات الأسواق الحرة لم يرغبوا في إحداث الفوضى وإثارة الضجة، أو إشراك الشرطة، حتى لا يضر ذلك بالسياح الآخرين الموجودين هناك".

وأضاف: "نقل الإسرائيليون إلى غرفة جانبية، وتم تحذيرهم من عدم الإقدام على فعل ذلك مجددا"، مؤكدا أنهم دفعوا ثمن المنتجات والغرامة وتم إطلاق سراحهم.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه وبشكل عام في دبي لديهم حساسية كبيرة تجاه العلاقة مع إسرائيل، وهم يحاولون جاهدين عدم تسليط الضوء على تورط إسرائيليين في ارتكاب جرائم جنائية في البلاد.

وإلى جانب ذلك، قالت القناة إنها تلقت معلومات عن إلقاء القبض على إسرائيلي (29 عاما) فور هبوطه في مطار دبي، واقتيد للتحقيق من قبل الشرطة.

وتابعت: "لا تزال تفاصيل التحقيق غير واضحة، لكن يجري الحديث عن احتمال تورطه في قضية مخدرات أو سرقة".

وأكدت القناة أن السفارة الإسرائيلية في دبي على اتصال بأسرة المحتجز وأجهزة الإمارات وتحاول مساعدته، في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتقاله، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في الأشهر الماضية، أن سياحا إسرائيليين يسرقون أغراضا من الغرف التي يقيمون بها في فنادق مدينة دبي الإماراتية.

#السرقة #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني على حدود غزة

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يسجل انخفاضًا جديدًا

وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

"سألته سؤالا كان يشغلني".. دبلوماسي عراقي يستذكر لقاءه الأخير مع صدام حسين

تقدير إسرائيلي: نخشى من مفاجآت حماس المؤلمة ولا حل سحري بغزة

الأخبار الرئيسية

حيفا

مقتل ضابطين اسرائيليين اثر تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

هنية والنخالة يبحثان هاتفيًا قضية الاسير أبو هواش

نصر الله يتهم السعودية بإرسال الانتحاريين إلى العراق: الأسير أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة

الجيش

بشن حرب على إيران.. معاريف تتساءل: ما احتمال أن تتحول إسرائيل إلى “هيروشيما 2022″؟

اجتماع قيادي بين حماس والجهاد: التصعيد سيكون سيد الموقف إذا تعرض الأسير أبو هواش للموت

الاتصالات الفلسطينية