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مسيرة مركبات وفعاليات مساندة للأسير أبو هواش بنابلس

الإثنين 03 يناير 2022 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة مركبات وفعاليات مساندة للأسير أبو هواش بنابلس



نابلس / سما /

جرت مساء اليوم الإثنين، مسيرة مركبات في نابلس نصرة للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

وطافت عشرات المركبات شوارع نابلس مطلقة أبواقها ورافعة صور الأسير أبو هواش.

وتوجهت المسيرة إلى مقر الصليب الأحمر بالمدينة، حيث جرت وقفة تخللها هتافات غاضبة تدعو الصليب الاحمر لتحمل مسؤولياته تجاه الأسير أبو هواش.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، دارت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال وقفة مساندة للاسير ابو هواش.

واحتشد عشرات الشبان بعد العشاء عند مفترق البلدة تلبية لدعوات اطلقت عبر سماعات المساجد دعت الاهالي للنفير العام عند مفترق البلدة نصرة للأسير أبو هواش.

وأغلق الشبان مفترق البلدة بالإطارات المشتعلة، فيما انتشرت قوات الاحتلال على مقربة من المفترق.
ودارت مواجهات عنيفة اصيب خلالها شاب بالرصاص المطاطي.

#الاسير هشام ابو هواش #نابلس

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