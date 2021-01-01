"بالله عليكم ارحموا لبنان".. ميقاتي عن حديث نصر الله حول السعودية: لا يمثلنا ولا يمثل اللبنانيين

بيروت /سما/

صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن ما قاله حسن نصر الله عن السعودية لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ولا الشريحة الأوسع من اللبنانيين.

وحسب بيان نشره مجلس الوزراء اللبناني عبر حسابه بموقع "تويتر" أكد ميقاتي رفضه لتصريحات نصر الله بحق المملكة العربية السعودية.

وقال: "لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما السعودية، ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه".

وشدد على أن "ما قاله سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين"، حسب تعبيره.

ولفت ميقاتي إلى أنه "ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج".

وتعجب ميقاتي قائلا: "وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا".

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أنه يكرر دعوته للجميع لـ "الرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها"، داعيا إلى التعاون من أجل "إخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الإنقاذ المطلوبة".

وختم رئيس الحكومة اللبنانية مناشدا الجميع بقوله: "بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد شن اليوم الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".

وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار" اليوم، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.

