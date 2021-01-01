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الصحة الإسرائيلية: 6,474 إصابة جديدة بكورونا خلال أقل من 24 ساعة

الإثنين 03 يناير 2022 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 6,474 إصابة جديدة بكورونا خلال أقل من 24 ساعة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 6,474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 17:30 من مساء اليوم، فيما ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.71%.

وظهرت الحالات الجديدة في أعقاب إجراء نحو 114 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا؛ وسط توقعات بتجاوز الحصيلة اليومية للإصابات، الإثنين، حاجز الـ10 آلاف إصابة، علما بأن الحصيلة اليومية المسجلة أمس، الأحد، بلغت 6570 إصابة بكورونا.

ويستدل من المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن الإصابات تضاعفت 3.6 مرات خلال الأسبوع الماضي، إذ اقتصرت الحصيلة اليومية للإصابات يوم الأحد من الأسبوع الماضي على 1806 حالة.

في حين سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الأحد 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 1,021 حالة إصابة يومية بكورونا، أي أن الارتفاع في الإصابات بلغ 6.5 أضعاف خلال أسبوعين.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لم يتجاوز عدد الإصابات اليومية المسجلة حاجز الـ492 حالة، ما يعني أن الزيادة بالإصابات اليومية المسجلة بكورونا في إسرائيل، بلغت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 13 ضعفا.

ورغم الارتفاع الحاد في عدد الإصابات اليومية، لا يزال عدد المرضى الذين يتلقون علاجا في المستشفى ثابتًا نسبيًا. وبيّنت المعطيات أن 210 مرضى يخضعون للعلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية، 108 منهم في حالة خطيرة، فيما تم توصيل 35 مريضًا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبيّنت المعطيات أن 76% من المصابين بحالة خطيرة لم يتلقوا أية جرعة التطعيم المضاد للفيروس، كما تبيّن أن 6,002 من الإصابات النشطة، ومعظمهم في حالة طفيفة، سُجلت لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وبلغت حصيلة الوفيات الكلية بكورونا منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد، في آذار/ مارس 2020، 8,425 حالة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستعيد، الأسبوع المقبل، فتح حدودها أمام السياح الأجانب المطعمين ضد كورونا، بعدما أغلقتها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إثر اكتشاف إصابة بالمتحورة "أوميكرون" لدى مسافر عائد من أفريقيا.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إنه سيُسمح اعتبارًا من 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، للأجانب الذين تلقوا اللقاح أو أصيبوا بكورونا القادمين من "البلدان المصنفة برتقالية"، بدخول البلاد بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR قبل ركوب الطائرة، على أن يجروا فحصًا آخر عند الوصول ويخضعوا للحجر الصحي مدة 24 ساعة في انتظار النتيجة.

ومعظم الدول مصنفة حاليا وفقا لمخطط وزارة الصحة على أنها "برتقالية"، أما الدول الحمراء فهي 17 دولة بينها فرنسا وكندا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والإمارات.

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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