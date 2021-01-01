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عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

الإثنين 03 يناير 2022 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش



واشنطن /سما/

أطلقت الناشطة الفلسطينية الأميركية سنان شقديح عريضة تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ140 على التوالي.

ووقع على العريضة، حتى الآن، مئات الأميركيين بينهم أعضاء كونغرس، وروجت عضو الكونغرس رشيدة طليب للعريضة فيما شاركها مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة بينهم المرشحة عن مدينة ميتشيغان الفلسطينية هويدا عراف.

وأشارت العريضة إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أيار الماضي، قال فيها "يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة"، وطالبت الحكومة الأميركية باسم المواطنين الأميركيين الموقعين عليها، بالتصرف وفقا لهذه التصريحات والتدخل الفوري لدى حكومة إسرائيل لضمان الإفراج عن أبو هواش.

كما تطرقت العريضة إلى تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القلق إزاء مصير الأسير أبو هواش وأوضاعه الصحية ومطالبتها بإنهاء اعتقاله الإداري.

كذلك، طالبت العريضة بالتدخل الفوري للإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين، وإنهاء سوء استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري.

وأوضحت أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بذريعة الاعتقال الإداري يبلغ أكثر من 540 فلسطينيا.

وقالت إن "هناك الكثير ممن احتُجزوا لسنوات دون أن تتاح لهم الفرصة على الإطلاق لإثبات براءتهم أو عرض الأدلة المفترضة التي تُستخدم لتبرير سجنهم".

وطالبت، أيضا، بالحقوق الإنسانية الأساسية لنحو 5000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك نحو 300 طفل، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم، وإنهاء الانتهاكات بما في ذلك الاعتقال الإداري، والتعذيب والحبس الانفرادي، والسماح بالزيارات العائلية المباشرة مع أفراد الأسرة.

#الادارة الامريكية #جو بايدن #الاسير هشام ابو هواش #السجون الاسرائيلية

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