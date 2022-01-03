  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

"شد حالك يا هشام!.. "نواب عرب في الكنيست يزورون الأسير أبو هواش (فيديو)

الإثنين 03 يناير 2022 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شد حالك يا هشام!.. "نواب عرب في الكنيست يزورون الأسير أبو هواش (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

زار نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 140 يوما هشام أبو هواش في مستشفى "اساف هروفيه".

وتوجه النواب إلى الأسير أبو هواش بالقول: "شد حالك يا هشام.. بدنا اياك قوي".

وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن حياة المعتقل أبو هواش. 

#الاسير هشام ابو هواش #الاسرى الفلسطينيين #الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يسجل انخفاضًا جديدًا

أسعار صرف العملات

"سألته سؤالا كان يشغلني".. دبلوماسي عراقي يستذكر لقاءه الأخير مع صدام حسين

تقدير إسرائيلي: نخشى من مفاجآت حماس المؤلمة ولا حل سحري بغزة

الأخبار الرئيسية

نصر الله يتهم السعودية بإرسال الانتحاريين إلى العراق: الأسير أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة

الجيش

بشن حرب على إيران.. معاريف تتساءل: ما احتمال أن تتحول إسرائيل إلى “هيروشيما 2022″؟

اجتماع قيادي بين حماس والجهاد: التصعيد سيكون سيد الموقف إذا تعرض الأسير أبو هواش للموت

الجهاد الاسلامي : استشهاد أبو هواش يُؤسس لمعركة سيف القدس 2

20220103053537

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني على حدود غزة

الاتصالات الفلسطينية