الإمارات تزود طائراتها بأنظمة ليزر دفاعية إسرائيلية التصنيع

القدس المحتلة / سما /

وقعت الإمارات العربية المتحدة عقدًا مع شركة "ألبيت" الإسرائيلية لشراء أنظمة حماية بالليزر تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية (LA) لصالح الطائرات متعددة الوظائف من طراز Airbus A330 المهيئة لتزويد الوقود والنقل التابعة للسلاح الجوي الإماراتي، بحسب النشر في موقع يسرائيل هيوم.

وسيتم تنفيذ بنود العقد التي تبلغ قيمته 53 مليون دولار، على مدى خمس سنوات، حيث ستوفر "البيت" نظام J-MUSIC الدفاعي، والذي يتضمن نظام إنذار جوي قائم على الأشعة تحت الحمراء، والذي سيوفر مستويات عالية من الحماية والتفوق. وذكرت الشركة أنها تشهد إقبالاً متزايداً على هذا النوع من الوسائل الدفاعية، في ظل التهديد المتزايد الذي تتعرض له الطائرات من قبل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف.

منذ حوالي شهرين ، أعلنت شركة Elbit Systems عن تأسيس شركة تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة - Elbit Systems Emirates. وتهدف الشركة المقامة الى تطوير علاقات تعاون طويلة الأمد مع القوات العسكرية للإمارات العربية المتحدة وإجراء عمليات تكييف للحلول التكنولوجية للاحتياجات التشغيلية للمستخدمين النهائيين فضلاً عن قيادة نقل التكنولوجيا إلى الشركاء المحليين.

أنظمة Dirkam - المعروفة باسم Sky Shield – حامي السماء، في إسرائيل، هي أنظمة ليزر ضد الصواريخ الأكثر تقدمًا من نوعها في العالم. يكتشف النظام المثبت فوق الطائرة، في غضون جزء من الثانية إطلاق صاروخ كتف قادم باتجاه الطائرة فيطلق شعاع ليزر يعمل على تحييد الصاروخ. يقع الشعاع على مقدمة الصاروخ فينجح بتعطيل قدرة التعقب لديه ويبعده عن الطائرة. ناهيك عن أن النظام مزود بأربع كاميرات توفر تغطية بزاوية 360 درجة، ما يعزز مقدرة هذا النظام على اكتشاف الخطر في الحال ومعالجته.