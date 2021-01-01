اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي

رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين في مكتبه برام الله، دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي، من المتروبوليت فنيذكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم، والناطق باسم الكنيسة الايكونومس عيسى مصلح، بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا من المسيحيين وشعوب العالم الذين يحتفلون حسب التقويم الشرقي بحلول أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا أن المسيحية في فلسطين مركب أساسي في مجتمعنا، ويجب أن نحافظ ونعزز ذلك.

ودعا اشتية أن تكون رسالة عيد الميلاد، التمسك بالأرض ورسالة محبة وسلام ضد الظلم والقهر من أجل العدالة في فلسطين، ويكون سلاما مبنيا على الحق.