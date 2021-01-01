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تظاهرة برام الله تدعو لإنقاذ الأسير "أبو هواش"

الإثنين 03 يناير 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة برام الله تدعو لإنقاذ الأسير "أبو هواش"



رام الله / سما /

نظم نشطاء وأهالي أسرى مساء الاثنين، تظاهرة برام الله داعين لإنقاذ الأسير المضرب منذ 140 يومًا هشام أبو هواش.

وشارك عشرات النشطاء في التظاهرة التي طافت مركز المدينة وسط هتافات تحيي صمود أبو هواش، وتدعو لأوسع حراك تضامني معه، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، بسبب خطورة وضعه الصحي.

وهتف المشاركون بعبارات:" حط السيف قبال السيف بدنا رد محمد ضيف .. أوسلو ولا وراح وإحنا ارجعنا للكفاح .. يا مقاوم عيد الكرّة اخطف جندي وحرر أسرى".

ودعا المشاركون الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال، انتقاما لمعاناة الأسرى، وما يتعرض له أبو هواش من موت بطيء.

ودعا المشاركون المستوى الرسمي بالتدخل الفوري والضغط باتجاه الإفراج عن أبو هواش، كما طالبوا جميع القوى بالتضامن الواسع قبل فوات الأوان.

وندد المتظاهرون باجتماعات قيادة السلطة مع قادة الاحتلال، كما هاجموا في هتافاتهم التنسيق الأمني، وجميع حلول التسوية.

وأكدوا على الوحدة بين مكونات الشعب الفلسطيني، والتحرك لمواجهة الاحتلال وأسر جنود لتحرير الأسرى، وجعل قضيتهم على سلم أولويات الفصائل.

#الاسير هشام ابو هواش

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