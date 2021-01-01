شبان يستهدفون مركبات مستوطنين بشمال الضفة والقدس

رام الله / سما /

استهدف شبان فلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، مركبات استيطانية في نابلس وقلقيلية والقدس المحتلة، ما أدى لتحطيم عدد منها.

وأفادت مصادر محلية أن شبان ألقوا زجاجة حارقة صوب حافلة إسرائيلية قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وفي سياق متصل، استهدف شبان مركبات المستوطنين بالحجارة على الشارع الاستيطاني بجوار بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بتحطيم زجاج عدد من مركبات المستوطنين في بلدة عزون جرّاء رشقها بالحجارة.

وفي القدس المحتلة، هاجم شبان مركبة استيطانية بالحجارة شرق حاجز "مكابيم" على شارع 443 الواصل بين القدس ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وأصيبت السيارة في الهجوم وتحطم زجاجها.