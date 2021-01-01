بعد حادثة إطلاق النار.. مستوطنو الغلاف: هل سيكون هناك رد الليلة في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

طالب مشتوطنو غلاف غزة، الجيش الاسرائيلي بالرد على حادثة اطلاق النار من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للمناطق الجنوبية من القطاع

وتساءل مستوطنون من غلاف غزة عبر موقع تويتر: هل سيكون هناك رد الليلة في قطاع غزة على إطلاق النيران الرشاشة جنوب القطاع؟ أين السياسة الجديدة التي وعدونا بها؟.



وقال مستوطنو الغلاف، إن الجيش الإسرائيلي لا يفهم الضرر الهائل الذي يسببه للردع ولثقة الجمهور الإسرائيلي.



وأضافوا: إذا كان الجيش الإسرائيلي خائفا من المواجهة مع حماس فكيف يمكنه الصمود أمام مواجهة مع إيران وحزب الله في الشمال.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بواقعة إطلاق نار من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للمناطق الجنوبية من القطاع المحاصر.

وجاء اعتراف جيش الاحتلال بإطلاق النار، في بيان مقتضب، إثر الكشف عن الواقعة في وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الاحتلال إنه رصد "في وقت سابق اليوم، إطلاق نيران غير صاروخية من جنوب قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

وذكر البيان أنه "جرى تشغيل الإنذار المتعلق بإطلاق النار على منطقة مفتوحة، بواسطة تطبيق الإنذارات" التابع لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن نيران رشاشة أطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية، وأفادت القناة بعدم وقوع إصابات من جراء إطلاق النار.

وشهد قطاع غزة خلال الأيام الماضية تصعيدا محدودا، إذ شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، الأحد، غارات على مواقع في غزة، قال إنها ردا على إطلاق صاروخين من القطاع، صباح السبت، سقطا في عرض البحر، قبالة مدينة تل أبيب.