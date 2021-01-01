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الجهاد الاسلامي توجه تحذيراً للاحتلال في حال أصاب الأسير أبو هواش أي مكروه

الإثنين 03 يناير 2022 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي توجه تحذيراً للاحتلال في حال أصاب الأسير أبو هواش أي مكروه



غزة / سما /

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، مساء يوم الإثنين، رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي في حال استشهاد الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً.

وقال البطش، في كلمةٍ له خلال مسيرة نظمتها الحركة بغزة دعماً للأسير هشام أبو هواش: "سيتم التعامل مع أي أذى يصيب الأسير هشام أبو هواش على أنه عملية اغتيال".

وأضاف: "هذا ليس موقف حركة الجهاد الإسلامي فقط؛ بل كافة الفصائل وعلى رأسهم سرايا القدس وكتائب القسام".

واختتم البطش حديثه بالقول: "يا أبناء الشعب الفلسطيني يجب أنّ نكون على موقف تجاه قضية الأسير هشام أبو هواش".

#الجهاد الاسلامي #خالد البطش #المقاومة الفلسطينية #سرايا القدس #الاسير هشام ابو هواش

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